الملا يشدد على وضع آبار الزيت الخام والغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لخطط وجهود زيادة إنتاج الثروة البترولية من الزيت الخام والغاز الطبيعى وتكثيف أنشطة الحفر وتنمية الحقول والإسراع بوضعها على خريطة الانتاج ، حيث أكد الملا خلال الاجتماع أهمية تلك الجهود فى إطار خطة قطاع البترول للتعامل مع التحديات العالمية الراهنة والاستفادة من ارتفاع أسعار البترول والغاز حالياً على مستوى العالم فى تكثيف الأنشطة والتعجيل بالمشروعات ، مشيراً إلى ضرورة زيادة معدلات الإنتاج المحلية من الزيت الخام والغاز الطبيعى للحد من آثار ارتفاع الأسعار العالمية للبترول وتقليل الجانب الذى يتم استيراده لتخفيف الأعباء و ترشيد النقد الأجنبى ، كما أكد على أهمية زيادة الإنتاج المحلى فى دعم الاستقرار فى تأمين متطلبات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى .

وتابع الملا خلال الاجتماع الإجراءات التى ينفذها قطاع البترول للتعجيل بمشروعات الحقول ووضع آبار الزيت الخام والغاز الطبيعى على خريطة الانتاج ، مؤكداً على أهمية الإسراع بالتنفيذ لتلك المشروعات والأنشطة وتنفيذ خطط للإنتاج المبكر من الحقول فى عدد من المناطق خاصة خليج السويس والصحراء الغربية دعماً لزيادة إنتاج الزيت الخام خاصة مع توافر بنية تحتية وتسهيلات إنتاجية تم تعزيزها خلال السنوات الأخيرة فى مختلف مناطق الإنتاج ، ووجه فى هذا الإطار بالاستمرار فى زيادة أجهزة حفر الآبار فى المناطق البرية والبحرية بما يواكب متطلبات الزيادة فى أنشطة الاستكشاف وتنمية الحقول ويسهم فى سرعة تنفيذ وضع الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج .

ووجه الملا برفع وتيرة العمل فى تنفيذ مشروعات زيادة معدلات الإنتاج وضغط الجداول الزمنية لتنفيذ الخطط والمشروعات ، كما وجه أيضاً بالتنسيق مع شركات قطاع البترول إنبى وبتروجت وخدمات البترول البحرية والمسئولة عن تنفيذ أعمال التصميمات الهندسية والإنشاءات الخاصة بالمشروعات والأعمال البحرية من أجل التعاون فى سرعة إنجاز الأعمال اللازمة لاستكمال المشروعات .

وأكد الملا على أهمية التنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب لسرعة البدء فى تنمية الحقول التى لم يتم تنميتها ، كما وجه بالإسراع فى وتيرة التنسيق مع الشركات الفائزة بمناطق البحث والاستكشاف فى المزايدة العالمية الأخيرة للانتهاء من الإجراءات اللازمة للإسناد .

حضر الاجتماع الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والمهندس محمد بيضون نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج والمهندس محمد رشدى نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للإنتاج وتنمية الحقول .