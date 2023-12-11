توافد عدد كبير من أهالي أسوان على اللجان في اليوم الثاني للانتخابات

تجمع عدد كبير من الرجال والسيدات وكبار السن، أمام مراكز الاقتراع في أسوان، لليوم الثاني على التوالي، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت لجان الاقتراع في مدن كوم أمبو وأسوان ودراو وإدفو توافدا كبيرا من الشرائح العمرية المشاركة في هذا الاستحقاق السياسي؛ إذ حضر بعضهم على كراسي متحركة، في حين قدم البعض الآخر مع مرافقين من أفراد عائلاتهم أو من قوات الأمن المكلفة بتأمين اللجان.

الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

وكانت محافظة أسوان قد انتهت من استعداداتها لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، من خلال تجهيز المقرات الانتخابية واللجان، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة في القرى والمدن، وكذلك الخدمات اللوجستية مثل المولدات الكهربائية والاتصالات ومقاعد الانتظار والمظلات ومبردات المياه والمراوح والأثاث والفراشة، ووضع لوحات إرشادية لتسهيل حركة الناخبين داخل وخارج المقار الانتخابية.

تجهيز المقار الانتخابية

وجهزت المحافظة قاعات الاقتراع بشكل جمالي وحضاري، فضلا عن إنهاء أعمال الصيانة والسباكة للمرافق العامة ودورات المياه وتوفير المناديل الورقية والمعطرات والمنظفات والمطهرات اللازمة ورفع أي إشغالات أو تراكمات أمام اللجان الانتخابية، وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء، وجرى توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية والطوارئ للتدخل السريع عند الحاجة.