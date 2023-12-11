إضراب عام.. شوارع «أريحا» الفلسطينية فارغة تضامنا مع غزة.. |عاجل

انطلقت دعوات واسعة لإضرب عام اليوم الإثنين الحادي عشر من ديسمبر، في كثير من المدن الفلسطينية أطلقها العشرات من الأهالي تضامنا مع غزة بهدف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب على القطاع.

مدينة أريحا الفلسطينية واحدة من المدن التي استجابت لدعوات الإضراب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعى الأهالي إلى إغلاق كافة المتاجر والجامعات والمدارس في مدينة أريحا الفلسطينية، وتوقف المشاركين في الإضراب عن استخدام مركباتهم الخاصة، وأيضا التوقف عن التسوق، وحتى عن استخدام البطاقات المصرفية المستخدمة في دفع المشتريات، للضغط على الاحتلال للتراجع عن حربه الشرسة على قطاع غزة.

شوارع أريحا تتضامن مع غزة

من مدينة أريحا الفلسطينية التي انطلقت منها دعوات الإضراب العام، ينقل الصحفي الفلسطيني «عادل أبو نعمة» الوضع من هناك في حديثه لـ«الوطن» قائلا: «كل الشوارع فاضية من صبح اليوم، المتاجر الكبيرة سكرت أبوابها وحتى المحلات الصغيرة شاركت في الإضراب لنصرة إخواتنا في غزة»، حسب وصفه.

أيضا استجابت المدارس والجامعات لدعوات الإضراب العام في مدينة أريحا الفلسطينية، وأغلقت المدارس أبوابها بحسب ما نشرته الصفحات الرسمية للإدارات التعليمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «ما في طلبة بالشوارع ولا في موظفين بالجهات الحكومية الحمدلله المشاركة واسعة بالإضراب»، بحسب قول أبو نعمة.

أيضا شارك أصحاب عدد من المحلات في دعوات الإضراب العام في مدينة أريحا الفلسطينية، وكتبت الصفحة الرسمية لأحد المطاعم في مدينة أريحا منشور على موقع فيس بوك للزبائن قالت فيه: ،«تعلن إدارة المطعم الاستجابة للإضراب الشامل اليوم للمطالبة بوقف العدوان على غزة، وبناءً عليه نغلق المطعم اليوم ونعتذر عن إلغاء طلباتكم».

كما توقفت المواصلات العامة عن العمل للمشاركة في الإضراب، إلى جانب إغلاق المصانع أبوابها تضامنا مع أهل غزة، بحسب راوية الصحفي الفلسطيني.