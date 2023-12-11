حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، طريقة الاستعلام عن أقرب لجنة وافدين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين في الداخل، والتي تستمر لمدة 3 أيام بدأت أمس الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، وتنتهي غداً الثلاثاء الموافق 12 من نفس الشهر.

طريقة الاستعلام عن أقرب لجنة وافدين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والذي يقدم العديد من الخدمات للناخبين، ويشتمل على الجدول الزمني بالتفصيل للانتخابات الرئاسية حتى موعد إعلان نتيجة الانتخابات.

طريقة الاستعلام عن أقرب لجنة وافدين للتصويت

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، طريقة الاستعلام عن أقرب لجنة وافدين للتصويت، وفق ما جاء عبر موقع الهيئة الإلكتروني:

- الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.

- اختيار خانة «استعلام لجان الوافدين».

- تظهر أمام الناخب خانة «لجان الوافدين للانتخابات الرئاسية».

- تشمل خانة «لجان الوافدين للانتخابات الرئاسية» خانتين وهم اسم المحافظة واسم اللجنة العامة.

- بمجرد الضغط على المحافظة يختار الناخب اسم المحافظة التي يُقيم فيها.

- بمجرد اختيار المحافظة تظهر أمام الناخب جميع اللجان الانتخابية المتاحة للوافدين في هذه المحافظة.

- في حالة رغبة الناخب معرفة أقرب لجنة انتخابية يضغط على خانة اللجنة العامة.

- اختيار اللجنة العامة يأتي بعد اختيار المحافظة.

- بمجرد الضغط على خانة اللجنة العامة تظهر أمام الناخب أقرب لجنة انتخابية له.

تجربة على الموقع

تُجرى «الوطن» تجربة فعلية حول طريقة الاستعلام عن أقرب لجنة وافدين للتصويت، في إطار دورها الخدمي، بالصور الآتي:

- في البداية يدخل الناخب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ويختار خانة استعلام لجنة الوافدين

- في حالة كون الناخب مُقيم في محافظة الجيزة يختار محافظة الجيزة

- تظهر أمام الناخب جميع اللجان المتاحة للقيم في محافظة الجيزة

- في حالة كون الناخب مُقيماً في 6 أكتوبر «قسم أول» يُحدد المنطقة