كيفية معرفة اللجنة الانتخابية من الرقم القومي بالهاتف المحمول في الانتخابات الرئاسية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، طرق معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي بالهاتف المحمول في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحة أنها انتهت من جميع الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالانتخابات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي عبر الهاتف المحمول

- أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة الاستعلام عن الجنة الانتخابية مجاناً.

- الاستعلام عن اللجنة الانتخابية يتضمن مكان اللجنة ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية.

- يمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال إرسال الرقم القومي إلى 515 من أي تليفون محمول.

- يمكن أيضاً الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال الاتصال برقم 515 من أي تليفون محمول.

- بعد الاتصال برقم الهاتف المحمول يتم اتباع الإجراءات وسيتم الرد على الناخب برسالة بنتيجة الاستعلام.

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، مجموعة من الفيديوهات التوعوية التي تحث المواطنين على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتضمنت الفيديوهات مجموعة كلمات مهمة مثل «الانتخابات الرئاسية خطوة إنت هتمشيها لقدام.. انزل شارك بلدنا تستاهل»، و«الانتخابات الرئاسية 2024 إحنا بكرة».

أيضاً تضمنت الفيديوهات التوعوية التي نشرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، عبارات «الانتخابات الرئاسية 2024 خطوة.. إنت هتمشيها»، و«الانتخابات الرئاسية 2024 أكيد.. تقدر .. تغير»، و«إحنا الفكرة، إحنا حكاية، إحنا بطولة شارك.. صوتك هيوصل».