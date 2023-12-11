كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن موعد فتح لجان التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، موضحة أن الانتخابات في اليوم الأول سارت بصورة منتظمة في مختلف اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية دون أي معوقات، وبالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية.

اللجنة الانتخابية

وعن موعد فتح لجان التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفق الجدول الانتخابي، أنه يتم فتح اللجنة الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء، لافتة إلى أنها لاحظت إقبال كبير غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات؛ في اليوم الأول للانتخابات.

وحثت الهيئة المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات، مؤكدة أنه يمكن الاستعلام المجاني عن اللجنة الانتخابية بإرسال رسالة نصية من أي محمول إلى 5151 فيها الرقم القومي للناخب.

إشراف قضائي كامل

وأكدت أن الانتخابات الرئاسية تتم تحت إشراف قضائي كامل، موضحة أنه يوجد 15 ألف قاض على صناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية، مُعربة عن شكرها وتقديرها العميق لجموع أبناء الوطن، الذين شاركوا مشاركة إيجابية وفاعلة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم في اليوم الأول من الانتخابات.

وأوضحت الهيئة، أن الانتخابات الرئاسية تُجرى لمدة 3 أيام، تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري، لافتة إلى أنها حرصت على تيسير عملية الاقتراع قدر المستطاع في ضوء الإقبال الكبير من المواطنين والذي فاق كل التوقعات في اليوم الأول للانتخابات.