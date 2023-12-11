«مستقبل وطن» ينظم مسيرة في سوهاج لدعوة المواطنين إلى المشاركة الانتخابية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، مسيرة حاشدة من الشباب لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ودعوة الأهالي للنزول في اليوم الثاني للانتخابات.

وقاد المسيرة اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بسوهاج، والنائب مدحت المدني، والدكتور أحمد طلعت أبو دومة، الأمين المساعد للحزب، وعدد من قياداته.

حزب مستقبل وطن: ندعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات

وقال أمين حزب مستقبل وطن بسوهاج، إننا ندعو جميع الأهالي والأسر للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية. .

ولفت إلى أن الانتخابات تسير بزخم في محافظة سوهاج لليوم الثاني، مشددا على أن الحزب وفر الإمكانيات كافة لدعم العملية الانتخابية، من تواجد أمام اللجان لمساعدة الناخبين واستخراج مقار اللجان، ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفتحت اللجان الانتخابية في مراكز محافظة سوهاج، أبوابها لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني، في تمام الساعة التاسعة صباحا؛ إذ وصل جميع القضاة المشرفين على الانتخابات في المواعيد المحددة بجميع اللجان في 684 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، منها 9 لجان للوافدين من المحافظات؛ لاستقبال 3 ملايين و253 ألفا و847 ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت بسوهاج.