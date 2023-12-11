محمود مسلم: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تؤكد ثقة المصريين في القيادة السياسية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ المشاركة الكثيفة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 تعبير عن وعي الشعب المصري وإدراكه للتحديات التي تحيط بمصر سواء في الداخل أو الخارج، ودرجة كبيرة من ثقتهم في القيادة السياسية.

وأضاف مسلم، خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»، أنّ الموقف المشرف الذي اتخذته مصر في الحرب على غزة ودعم القضية الفلسطينية انعكس على صناديق الانتخابات، حيث شاركت جميع فئات الشعب المصري من مختلف الأعمار والمناطق في العملية الانتخابية.

وتابع مسلم: «كثافة التواجد أمام اللجان الانتخابية منذ فتحها في الصباح الباكر يؤكد حرص الشعب المصري على المشاركة في اختيار رئيسه، كما أنّ وجود 3 مرشحين من أحزاب مختلفة وله تمثيل نيابي كبير ساهم في زيادة أعداد المتوافدين على الانتخابات».

وأشاد مسلم بدور وسائل الإعلام في نقل الحقيقة والتعبير عن تطلعات الشعب المصري، مشيرًا إلى أنّ هناك إعلامًا تعامل بمهنية وأدى دوره على أكمل وجه، وهناك إعلام آخر أصر على التعامل مع الشعب المصري على أنّه ساذج ويتحدث عن أشياء غير موجودة في الواقع.

وتعليقًا على اهتمام الإعلام الغربي بالانتخابات الرئاسية المصرية، أوضح مسلم، أنّ ذلك يدل على مدى حجم مصر وأهميتها، وأهمية منصب الرئيس فيها في ظل ما يحدث في المنطقة، بالإضافة إلى أنه دليل على وجود شكل من أشكال الممارسة الصحيحة للديمقراطية.

وختم مسلم حديثه قائلًا: «القضية الفلسطينية وما حدث في غزة آثار الشباب بشكل كبير، وفتح مداركهم على السياسة بشكل عام سواء الداخلية أو الخارجية، وجيل ما قبل 7 أكتوبر سيختلف عن جيل ما بعد 7 أكتوبر، والشباب الآن يبحثون ويناقشون القضايا السياسية بشكل أكثر وعيًا ومسؤولية».