«الوطنية للانتخابات»: لجان السويس فتحت أبوابها أمام الناخبين في التاسعة صباحا

قال المستشار محمد عبدالشافي، رئيس لجنة متابعة محافظة السويس، إنّ عدد اللجان الفرعية بمحافظة السويس 61 لجنة فرعية، وعدد اللجان العامة 5.

وأضاف عبدالشافي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية خلال ثان أيام الانتخابات الرئاسية، عبر تطبيق « زوم»، أنّ العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي، وتم فتح جميع اللجان في مواعيدها.