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انتخابات المصريين بالداخل

بدء التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 بكفر الشيخ

كتب:

خير الله فؤاد
09:47 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة 2024

بدأ التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة كفر الشيخ، وذلك مع تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، والتي تُجرى على مدار أيام 10، و11، و12، من شهر ديسمبر الجاري.

بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024

ويشهد السباق الرئاسي مع بدء تصويت اليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة كفر الشيخ، سير العملية الانتخابية بهدوء، وسط توافد أعداد كبيرة من الناخبين.

أعداد الناخبين في كفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن في بيان، أن أعداد من لهم حق التصويت، 2 مليون و339 ألفا و800 ناخب وناخبة، ضمن هذا العرس الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية، موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مقار انتخابية بإجمالي 524 لجنة فرعية، كما تم تخصيص 5 لجان فرعية للوافدين من خارج كفر الشيخ.

الاستعلام عن اللجنة

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى توفير كل الخدمات بمحيط اللجان الانتخابات، وإعلان حالة الاستعداد في كل ربوع الإقليم.

وكانت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية قد وفرت طريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بسهولة بهدف التصويت من خلالها بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www. elections. eg، بالرقم القومي.

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بقلم خير الله فؤاد