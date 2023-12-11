فرد أمن يساعد مسنا بعد خروجه من لجنته الانتخابية في القليوبية

في لفتة إنسانية، ساعد أحد أفراد الأمن، ناخبًا من كبار السن؛ بعد خروجه من لجنته الانتخابية بمدرسة الثانوية بنات في محافظة القليوبية.

تجهيز 365 مركزًا انتخابيًا

يُذّكر أنّ محافظة القليوبية، أعلنت تجهيز 365 مركزًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، إذ تبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة نحو 3 ملايين و512 ألفًا و682 ناخبًا وناخبة على مستوى المحافظة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي تستمر حتى غدًا الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وفي السياق ذاته، ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة لليوم الثاني، التي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

انتظام العملية الانتخابية

وتابع «الهجان» من خلال غرفة العمليات، فتح اللجان لليوم الثاني وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى اللجان، مؤكدًا انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أي معوقات، مشيرًا إلى متابعته سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة العمليات وعبر الفيديو كونفرانس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء، ومن خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة.