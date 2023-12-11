عروض فنية لفرقة تراث سورية أمام اللجان الانتخابية في 6 أكتوبر

انطلق اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، بحضور مكثف للشباب، إلى جانب ظهور بعض من الفرق الاستعراضية على أبواب اللجان الانتخابية، التي حرصت على الحضور من أجل إشعال حماس المصوتين، الذين حرصوا على التواجد في اليوم الثاني للانتخابات.

وشهد اليوم الثاني، ظهور الفرقة السورية أنوار الشام أمام أبواب لجان أكتوبر، التي عزفت أجمل الأغاني سواء لسوريا أو مصر، كونها متواجدة في مصر منذ سنوات عديدة.

فرقة سورية تقدم عروضا أمام اللجان

وأعرب هشام عزت رئيس الفرقة، خلال حديثه لـ«الوطن»، عن سعادته بالمشاركة في الانتخابات من خلال التواجد أمام اللجان وعزف الألحان المختلفة، مشيرًا إلى أنّ فرقته تتواجد بقوة في جميع المناسبات، وحرصت على الحضور في الانتخابات الرئاسية، لأنها تعتبر الشعب المصري أحد أهم الأسباب التي جعلتها تتمتع بشهرة كبيرة.

وفي سياق منفصل، شهدت المدرسة اليابانية بالشيخ زايد، مساعدة طبية لأحد المصوتين، بعد شعوره بدوار خفيف، من جانب القافلة الطبية المتواجدة هناك والمكلفة من وزارة الصحة للمتابعة الطبية الدقيقة.

انطلاق عملية التصويت اليوم

وانطلقت عملية التصويت اليوم، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أنّ تُغلق اللجان مع مغادرة آخر مصوت، مثلما حدث في الأمس، نظرًا للتواجد المكثف من جانب الناخبين الذين حرصوا على تأدية دورهم على أكمل وجه.