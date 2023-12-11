إقبال على التصويت في اليوم الثاني للانتخابات.. والنساء يتصدرن المشهد

كشف هدايت إدريس، أمين عام حزب حماة الوطن بالمرج، عن أن غرفة عمليات الحزب رصدت ارتفاع معدلات التصويت بدائرة المرج، خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية، في الفترة من 9 صباحا وحتى 11 صباحا.

إقبال الناخبين على لجنة مدرسة المرج الثانوية بنات

وأضاف لـ«الوطن» أن اللجان الفرعية بدائرة المرج وعددها نحو 48 لجنة ب 19 مقر انتخابي بدأت في استقبال المصوتين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، موضحًا أن مدرسة المرج الثانوية بنات شهدت إقبالًا كبيرًا على التصويت في الانتخابات حيث اصطف المواطنين في طوابير قبل فتح باب التصويت، والمحدد له الـ9 صباحا بنحو نصف ساعة وهو تكرار للمشهد الذي حدث خلال اليوم الأول للتصويت.

وأشار إلى أنّ محيط نادي المرج الرياضي، والذي يتواجد به 4 لجان فرعية شهد إقبالا كبيرا على التصويت خلال الساعات الأولي من اليوم الثاني للانتخابات، وهو ذات الحال بمدرسة أم المؤمنين الثانوية، والتي امتدت بها الطوابير لبضعة أمتار.

محيط مدرسة الحرية شهد أيضا إقبالا كبيرا من المواطنين

وفي منطقة بركة الحاج فأوضح إدريس أن محيط مدرسة الشيخ رمضان وهي المقر الانتخابي الوحيد بمنطقة البركة قد شهد توافد أعداد جيدة من المصوتين حيث يبلغ عدد الأصوات بتلك المدرسة نحو 41 ألفا و600 صوت، لافتا إلى أن محيط مدرسة الحرية شهد أيضا إقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث تصدرت السيدات المشهد حيث امتدت الطوابير لمسافة طويلة.