زوجان مسنان يصوتان في الانتخابات الرئاسية بالشرقية: واجب علينا

بتجاعيد تملأ وجهيهما امتزجت بابتسامة علت الشفاه ولمعت في الأعين، حضر مسنان إلى لجنة الانتخابات بمدرسة الزراعة بمدينة الزقازيق للإدلاء بصوتهما في الانتخابات الرئاسية 2024.

التوجه إلى مقر لجنة المغتربين

وقالت الناخبة، فادية إبراهيم مقيمة بالعريش ومن أهالي الزقازيق، موظفة على المعاش 70 عاما، أنها توجهت إلى مقر اننتخابي بجوار منزلهما في الزقازيق ولكن لم تجد بها لجنة للمغتربين، مشيرة إلى أن المسؤولين على الإشراف على العملية الانتخابية قاما بإرشادهما بوجود مدرسة للمغتربين في مدرسة الزراعة، وتوجهت إلى اللجنة برفقة زوجها.

الزوجة: التصويت في الانتخابات واجب علينا

وتابعت: «التنظيم ممتاز، وده واجب علينا، وعشان بنحب مصر، ونحرص على المشاركة في أي انتخابات»، لافتة إلى أن أبناءها يقيمون في مدينة العريش وطلبت منهم اصطحاب أبنائهم إلى لجان الانتخابات حتى يعلمون أهمية المشاركة في الانتخابات.

الزوج يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات

وقال الزوج أحمد الجندي، 82 عاما، وكيل أول وزارة على المعاش، إنه سعيد بالمشاركة في هذا اليوم الذي نقرر فيه مصيرنا، ودعا جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.