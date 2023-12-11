أسقف كنائس غرب الإسكندرية يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024 (صور)

أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا إيلاريون آفا مينا، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية، بصوته في الانتخابات الرئاسية الحالية وذلك في مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الدكتور عبد القادر حاتم الإبتدائيه بالعطارين.

الأنبا ايلاريون يدعو بعدم التقصير في الانتخابات

ودعا الأنبا ايلاريون، جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية مستعينا بكلمة البابا المتنيح البابا شنوده الثالث حين قال: «المقصر فى الانتخابات هو مقصر فى حق الوطن».

أسقف عام غرب الإسكندرية يدعو للمشاركة في الانتخابات

وأكد أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لتحديد حاضر مصر ومستقبلها نظرا لقيمة وطننا مصر مؤكدا بمقولة أخرى من أقوال مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث: «مصر ليست وطناً نعيش فيه بل وطن يعيش فينا»، داعيا لمصر قائلا: «الله يحفظ بلادنا مصر سالمة أمنة ويكلل مسيرة التقدم بالنجاح».

جاء ذلك بمرافقة القس بولس بشرى، القس إيلاريون راشد، خلال التوجه إلى مقر لجنته الانتخابية للقيام بواجبه الوطنى و إدلاء صوته فى انتخابات الرئاسة.

توافد على اللجان الانتخابية في الإسكندرية

وفتحت 533 لجنة فرعية، إضافة إلى 36 لجنة للوافدين في الإسكندرية، أبوابها في التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية، خلال ثاني أيام الانتخابات الرئاسية الحالية حيث شهد محيط اللجان إقبال جيد في الدقائق الأولى من هذا اليوم نظراً لرغبة المواطنين المشاركة في العرس الديمقراطي.

ورصدت «الوطن» توافد المواطنين في محيط اللجان بالإسكندرية خلال الدقائق الأولى من الانتخابات الرئاسية 2024 وسط توفير الدعم اللوجيستي، و توفير كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية تحوي 4 ملايين و300 ألف ناخب ناخب، وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة عبر 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، بإجمالي 351 مركزًا ومقرًا انتخابيًا، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.