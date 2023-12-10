أستاذ علوم سياسية: انتخابات الرئاسة 2024 مشهد ديمقراطي بامتياز

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الانتخابات الرئاسية 2024 مشهد ديمقراطي بامتياز بسبب التعددية في المرشحين باختلاف أيديولوجياتهم، مشيرًا إلى أن المواطنين شاركوا بكثافة نتاج للثقة بين الفرد والدولة، في ظل إشراف قضائي كامل، حيث يوجد القضاة على رأس كل صندوق.

المصريون على درجة عالية من الوعي

وأضاف سلامة، في حواره عبر قناة cbc: «الطوابير طويلة منذ التاسعة صباحا وبخاصة الشباب، حيث يرغبون في أداء الواجب، وهذا الأمر رسالة مهمة للغاية مفادها أن المصريين أصبحوا على درجة عالية من الوعي الكبير القادر على مواجهة أي تحديات».

وتابع: «المصريون في ضهر القيادة السياسية لمواجهة أي تحدي ويمكنهم استكمال مسيرة البناء رغم كل المؤامرات التي تُحاك ضد الدولة المصرية، وهذه الانتخابات تُجرى في مرحلة استثنائية من عمر هذا الوطن في ظل مهددات حقيقية للأمن المصري في الشرق والغرب والجنوب».

تحقيق تنمية حقيقية

وأكد أنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية إلا بعد توفير الأمن والأمان والحفاظ عليه، وبالتالي، فإن استشعار الخطر جعل المصريين يقفون في الصفوف منذ الساعات الأولى لفتح لجان الاقتراع من أجل اختيار القيادة القادرة على قيادة سفينة الوطن في المرحلة المقبلة.