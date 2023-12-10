أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشاركون في الانتخابات الرئاسية

شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الانتخابات الرئاسية، في عدد من اللجان العامة والفرعية فى عدد من المحافظات ولجان الوافدين.

وأدلى أعضاء التنسيقية جهاد سيف، طاهر أبو زيد، أسماء عبدالله، في لجنة الوافدين بالنادي الأهلي، الجزيرة.

كما شارك في التصويت في الانتخابات الرئاسية من أعضاء التنسيقية، في محافظة القاهرة، مينا كمال وأدلى بصوته فى مدرسة دي لاسال، الظاهر، كما أدلت ريهام الشبراوي بصوتها في مدرسة طبري الحجاز الثانوية بنين.

كما شارك من محافظة الجيزة أعضاء التنسيقية زكي القاضي، وأدلى بصوته من مدرسة عبد الرحمن الصيرفي، الدقي، وشارك حسام الدين محمود وأدلى بصوته من مدرسة الشهيد رامي جمال.

ومن محافظة الدقهلية، أدلى حسن هجرس من مدرسة ابن لقمان الإعدادية، المنصورة.

وشارك عضو التنسيقية محمود الحجاوي، في الانتخابات الرئاسية بشمال سيناء، من لجنة مدرسة أبي حنيفة الابتدائية الدامجة العريش، ومن محافظة كفر الشيخ أدلى أحمد نشأت بصوته من مدرسة الشهيد أشرف القزاز مدينة سيدي غازي.

وتصدر «التنسيقية» عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم صادرة عن المركز الإعلامي، وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصرى للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذى يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.