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ناردين فرج وأبطال مسرحية «بعيد عنك» ضيوف برنامج «معكم منى الشاذلي»

كتب:

هبة أمين
01:38 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
ناردين فرج في برنامج معكم

ناردين فرج في برنامج معكم

يستضيف برنامج معكم منى الشاذلي على قناة ON، في حلقة يوم الأربعاء المقبل، المذيعة والممثلة ناردين فرج إحدى أبطال مسلسل صوت وصورة الذي انتهى عرضه مؤخرًا ونجح بشكل كبير في التفاف الجمهور حوله ومتابعة قصته حتى آخر حلقة لمعرفة من قاتل الطبيب المتحرش عصام الصياد.

تفاصيل شخصية ناردين 

تكشف ناردين خلال حوارها في برنامج معكم على قناة ON، أنها تخوفت في البداية من قبول دور شخصية المحامية ماجدة علوان، كما تتحدث عن العديد من الكواليس والتفاصيل التي عاشها أبطال المسلسل طوال تصوير 30 حلقة في أجواء ممتازة جعلت الجميع يقدم أقصى ما لديه في الأدوار المختلفة.

مسرحية بعيد عنك

وتتضمن الحلقة أيضًا لقاء مع أبطال مسرحية بعيد عنك التي تعرض في مركز الإبداع الفني في إطار اجتماعي كوميدي حول الفجوة التي بين الأزواج والزوجات ويسمحان معها بتدخل الأقارب والأصدقاء في حياتهما الشخصية ما يجعل تلك الحياة تشبه العذاب بين المحبين.

فكرة العرض

يتحدث صناع المسرحية وأبطالها عن الفكرة التي أرادوا تقديمها من خلال العرض والتي تتقاطع مع كثير من الحالات التي تكون فيها مشاكل زوجية خاصة بين الشباب.

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بقلم هبة أمين