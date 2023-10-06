تعرف على سبب بكاء غادة عبد الرازق فى برنامج معكم منى الشاذلي

كان ظهور غادة عبد الرازق في برنامج معكم منى الشاذلي بصحبة ابنتها وأحفادها مفاجأة سارة للجمهور، لكن مشهد بكائها فجر العديد من الأسئلة، في محاولة لمعرفة الأسباب، خاصة أنه الظهور الأول لها عبر شاشة قناة on بصحبة أسرتها بالكامل.

بكاء غادة عبد الرازق فى برنامج معكم منى الشاذلي

جاء بكاء غادة عبد الرازق فى حلقة برنامج معكم منى الشاذلي مع بداية إنطلاق الحلقة، وعقب ظهورها وإستقبال الجمهور لها بترحيب كبير، وهو ما لم تتمالك نفسها أمامه، وإنهارت فى البكاء.

ووجهت الإعلامية منى الشاذلي فى هذه اللحظة سؤال إلى غادة عبد الرازق عن سبب بكائها، فقالت «لما بحس إن الناس بتحبنى أوى دا بيأثر فيا»، وحرص الجمهور على تحيتها مجددا، وهو الأمر الذي جعلها تنهار أكثر فى البكاء.

وتحدثت غادة عبد الرازق بعد ذلك عن النجاح الذي حققته مؤخرا من خلال مسلسل حدث بالفعل، وقالت إن هذا العمل كان فى البداية حلقتين فقط، ولكن عندما جلست مع المؤلف وجدنا بأنه يمكن أن يصبحوا ثلاث حلقات، لتوضيح بعض الأمور الخاصة بخلفيات الشخصيات.