«من داخل السيارة».. مطران البحيرة ومطروح يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 

أدلى الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والمدن الخمس القريبة، اليوم الاثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدينة دمنهور.

رغم مرضه الشديد، حرص الأنبا باخوميوس على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وحصلت «الوطن» على صورة الأنبا باخوميوس أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية؛ إذ جرى تسهيل عملية التصويت له من داخل السيارة، نظرا لمرضه وعدم قدرته على التحرك؛ إذ يتحرك على كرسي متحرك.

مصدر: الأنبا باخوميوس شارك في الانتخابات رغم مرضه لأنه قدوة

وقال مصدر كنسي بالبحيرة، في تصريحاتت خاصة لـ«الوطن»، إن الأنبا باخوميوس حرص على المشاركة في الانتخابات رغم مرضه الشديد؛ لأنه يدرك أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كونه قدوة لأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشكل عام وأبناء المطرانية بشكل خاص.

وأكد المصدر أن اللجنة الانتخابية قد سهلت على الأنبا باخوميوس عملية التصويت، تقديرا لمكانته ولمرضه الشديد، مشيدا بما تقدمه الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين كافة، من تسهيلات لإيصال صوتهم بأمانة شديدة.

جدير بالذكر أن الأنبا باخوميوس، قد مر بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في وقت عصيب بعد نياحة البابا شنودة الثالث؛ إذ كان قائم مقام البابا قبل أن تقع القرعة الهيكلية على البابا تواضروس الثاني، بابا للإسكندرية بطريركا للكرازة المرقسية.