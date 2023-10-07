الأنبا باخوميوس يترأس اليوم الروحي لشباب مطرانية البحيرة (صور)

ترأس الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير الأنبا مكاريوس السكندري جبل القلالي بالبحيرة، اليوم السنوي لشباب مطرانية البحيرة رقم 32، بعنوان «مؤمن خلف الأسوار» بكنيسة مار مرقس بكرمة دمنهور، بحضور 2000 شاب وفتاة من كافة كنائس المطرانية.

وقال القمص ثاؤفيلس نسيم، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدمنهور ووكيل الكلية الإكليريكية بدمنهور، إن المطرانية اعتادت تنظيم اليوم الروحي بشكل سنوي لأبناء كنائس المطرانية، بمباركة وحضور نيافة الأنبا باخوميوس لمشاركة أبنائه ذلك الحدث الروحي الهام.

تفاصيل اليوم الروحي لشباب مطرانية البحيرة

وأضاف «نسيم» لـ«الوطن»، أن اليوم الروحي بدأ بقداس إلهي، ثم افتتحه نيافة الأنبا باخوميوس بكلمة تشجيعية معتادة له مع الشباب، وقدم القمص رافائيل ثروت والقس إسحاق صبري كلمات روحية، بالإضافة إلى كورال مار افرام السرياني.

حملة للتبرع بالدم في اليوم الروحي لمطرانية البحيرة

وأكد أن اليوم الروحي لشباب مطرانية البحيرة شهد مشاركة مجتمعية من خلال حملة التبرع بالدم لما تؤمن به الكنيسة من أهمية دورها المجتمعي وتشجيع الشباب على التبرع بالدم والاهتمام بصحة الآخرين.