دير الأنبا باخوميوس بالأقصر يعلن فتح أبوابه للزوار خلال فترة الصوم الكبير

أصدر الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والنائب البابوي لدير القديس العظيم الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، بيانًا، اليوم، بخصوص زيارة الدير خلال فترة الصوم الكبير الذي يبدأ الاثنين المقبل ويستمر لمدة 55 يومًا تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد وفق العقيدة المسيحية.

وقال البيان: «الأنبا يوساب ومجمع رهبان الدير يتمنون لكم صومًا مباركًا بالثمار الروحية».

فتح أبواب الدير للزيارة

وأضاف: «ويعلن الدير عن أنه طوال فترة الصوم الكبير ستفتح أبوابه للزيارة ونوال البركة دون السماح بالمبيت نهائيًا، أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، على أن تغلق أبواب الدير دون استثناء بقية أيام الأسبوع».

صيام لمدة 55 يوما

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبدأ الصوم الكبير بداية من الاثنين المقبل، ويستمر لمدة 55 يومًا، ويعتبر من أقدس الأصوام المسيحية، التي تكون اقتداء بالسيد المسيح، ويكون الصيام من الدرجة الأولى أي لا يتناول خلاله أي لحوم أو حتى أسماك بل يتم تناول الأطعمة التي تخرج من باطن الأرض فقط، كما أنه يتخلله الصيام الانقطاعي من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 3 عصر اليوم التالي.