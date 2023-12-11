موظفو «التضامن» يدلون بأصواتهم في لجنة الوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة

أدلى العاملون في وزارة التضامن الاجتماعي بصوتهم في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة الوافدين في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتستمر عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني، وسط إقبال كبير من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الداخل، أمس، وسط انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقدّمت الهيئة الوطنية للانتخابات تسهيلات لذوي الهمم سواء من لديهم إعاقة سمعية أو بصرية أو حركية، لسهولة دمجهم في العملية الانتخابية، وشهدت الانتخابات للمرة الأولى التصويت بطريقة برايل.

وتعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على تسهيل عملية الاقتراع على المواطنين عن طريق معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل من خلال رابط مباشر، لكي يتمكنوا من التوجه إلى مقار اللجان والإدلاء بأصواتهم.

1- يدخل الناخب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

2- الضغط على «استعلم عن موقفك الانتخابي».

3- إدخال الرقم القومي (14 رقمًا).

4- الضغط على «استعلم».

5- يظهر مكان اللجنة الانتخابية والعنوان التفصيلي لها.