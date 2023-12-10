«التضامن»: نعمل على تسهيل مشاركة كبار السن وذوي الهمم في انتخابات الرئاسة

أدلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، داخل إحدى اللجان بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية هي استكمال لعملية بناء الدولة، والاستثمار في المواطن المصري، ومع مساهمته الإيجابية في العملية الانتخابية، أن يشارك كاستحقاق دستوري، وحق انتخابي له، سواء بالمشاركة في التصويت، أو عما قبل في الترشح، لأيًا كانت من المناصب القيادية أو السياسية في الدولة.

وأضافت وزيرة التضامن، عبر الفقرة المتفوحة المذاعة على قناة صدى البلد، أنَّ الانتخابات الرئاسية تخضع لإشراف قضائي، وهو ما ليس موجودًا في الكثير من الدول، واستكمال وتعزيز للعملية الديمقراطية في مصر، متابعة أن ممارسة حق الانتخابات هو حق وواجب، فهو واجب على المواطن، لكي يتم رسم صورة مصر في الفترة القادمة، وحق له كمواطنة وانتماء لهذا الوطن.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وقعت بروتوكولًا مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ومع المجلس القومي للإعاقة لتيسير مشاركة كل الفئات في العملية الانتخابية بما يشمل ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أنه تم طباعة البطاقة الانتخابية بلغة بريل للمكفوفين، وإتاحة كراسي متحركة والإتاحة المكانية، حتى يسهل تحرك الكراسي المتحركة. كما تم إتاحة سيارات يمكن أن تنقل ذوي الإعاقة بكراسي متحركة في كافة المحافظات.

وأكدت القباج أن المواطن البسيط يلزمه تثقيف انتخابي وتوعية على أهمية المشاركة، ولذلك وظفت الوزارة 15 ألف رائدة من رئدتنا المجتمعيات المنتشرين في القرى والنجوع على تثقيف وتوعية الأسر في المنازل وندوات مجتمعية على أهمية المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وشددت القباج على أن الانتخابات الرئاسية مرحلة تاريخية بالنسبة لمصر، وهي مهمة جدًا على المستوى الداخلي في الاستقرار المجتمعي والسياسي، كما أنها مهمة جدًا في استقرار مصر إقليميًا ودوليًا وسط ما نراه من صراعات في المنطقة العربية.

وتابعت القباج: «نتمنى ونعمل جاهزين ليس فقط كمسئولين في مناصب قيادية، ولكن كمصريين، أن هذا حق الدولة علينا، أن نوجد بلد سالم آمن تسوده التنمية، واعتقد أن بذور التنمية التي تم وضعها يجب استكمالها حتى تظهر بالفعل ثمارها خلال الفترة القادمة، وتظهر آثارها على المواطن المصري».