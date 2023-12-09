«التضامن»: حملات للوقاية من الإدمان وتوفير العلاج مجانا في قرى حياة كريمة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، حملات توعوية ضد الإدمان في قرى حياة كريمة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وتهدف الحملات إلى توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات، وكيفية الوقاية منها، كما تستهدف الأسر لتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن 16023 لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة المصرية للحد من انتشار الإدمان، وحماية الشباب من الوقوع في براثن هذه الآفة.

وأكّدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنَّ الحملات تستهدف قرى حياة كريمة في جميع المحافظات، إذ استهدفت حتى الآن 740 قرية.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنَّ الحملات تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين.

وأضاف أنَّ الحملات تستهدف توعية الشباب والأسر بأضرار تعاطي المخدرات، وكيفية الوقاية منها، كما تستهدف الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، وتوفير العلاج المجاني لمرضى الإدمان في سرية تامة.

وأوضح أنَّ الحملات تعتمد على مجموعة من الأساليب والأدوات التوعوية، مثل الندوات واللقاءات والورش التدريبية، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

وأكد أنَّ الحملات تستهدف الوصول إلى جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب والأسر، بهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.