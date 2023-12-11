لجان تشهد حضورا مميزا لشخصيات بارزة بانتخابات الرئاسة.. أين أدلوا بأصواتهم؟

«الشهيد مصطفي أبو عميرة»، «فاطمة عنان»، «الجامعة العمالية»، لجان ومدارس أصبحت مشهورة خلال السنوات الماضية، بعدما تميزت بتواجد الشخصيات البارزة في المجتمع للإدلاء بأصواتهم في العمليات الانتخابية، آخرها انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، التي انطلقت أمس الأحد، وتستمر على مدار 3 أيام.

اللجان المميزة التي تصدرت المشهد في انتخابات الرئاسة 2024، كان في مقدمتها لجنة الشهيد مصطفي أبو عميرة في مصر الجديدة، والتي شهدت إدلاء المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بصوته، فضلا عن حرمه السيدة انتصار السيسي، التي حرصت على الإدلاء بصوتها أمس الأحد، في أول أيام فتح باب الانتخابات.

اللجان المميزة بانتخابات الرئاسة 2024

مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الأول، كانت أيضا من أبرز اللجان المميزة، خلال الانتخابات، حيث شهدت إدلاء كلا من المستشار عمر مروان، وزير العدل، وحرمه بصوتيهما في انتخابات الرئاسة 2024، فضلا عن السفير سامح شكري، وزير الخارجية.

أبرز لجان الشخصيات البارزة

الجامعة العمالية بمدينة نصر، كانت من اللجان المميزة أيضا، التي تواجد بها العديد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والفريق محمود فهمي الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ.

وشهدت مدرسة جابر الصباح في المقطم، إدلاء المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي بصوته بها، بينما أدلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في مقر لجنته الانتخابية بالمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد.