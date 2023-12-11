رئيس هيئة التعمير يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بلجنة مركز البحوث بالدقي

أدلى الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم الإثنين، بمقر اللجنة الانتخابية بالمركز القومي للبحوث، بالدقي، بصحبة عدد من رؤساء قطاعات الهيئة.

رئيس هيئة التعمير: الواجب الوطني يحتم علينا جميعا النزول للمشاركة

وقال رئيس الهيئة، في تصريح خاص لـ«الوطن» عقب الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، إنَّ الواجب الوطني يحتم علينا جميعا النزول للمشاركة في العملية الانتخابية، لاختيار من يحقق تنمية البلاد ويستكمل مسيرة الإصلاح، متابعًا «مش مهم هتنتخب مين، المهم تشارك بصوتك، صوتك أمانة».