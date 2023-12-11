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انتخابات المصريين بالداخل

مراسل القناة الأولى: قبائل سيناء أوضحت للأهالي أهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة

كتب:

شريف سليمان
11:46 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
إقبال كثيف من الناخبين

إقبال كثيف من الناخبين

قال كريم بيبرس، مراسل القناة الأولى في مدينة العريش، إنّ الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية شهد إقبالا ملحوظا بعد الساعة الثامنة مساء أمس، وصباح اليوم اصطف الناخبون أمام البوابة الرئيسية للمقار الانتخابية.

11 دائرة انتخابية في العريش

وأضاف بيبرس في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، في تغطية خاصة لثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل: «في العريش نتحدث عن 6 مراكز مختلفة بـ11 دائرة انتخابية، وهذه المراكز لها طابع خاص لأنها محافظة حدودية، ونعلم عن شمال سيناء أنّ التحرك دائما يكون هناك من خلال العواقل وشيوخ القبائل الذين يساعدون المواطنين ويؤكدون لهم أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي».

المصريون شاركوا في الانتخابات بمختلف الفئات

وتابع مراسل القناة الأولى: «كنت في حديث مع الأهالي أمس واليوم، رجالا وسيدات وأطفال صغار وسألتهم عن رأيهم في الاستحقاق، وأكدوا دعمهم للدولة المصرية، وحرصهم على استمرار عمليات التنمية في مختلف القطاعات».

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