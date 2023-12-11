طوابير أمام لجان مدارس الساحل وشبرا مصر في ثاني أيام انتخابات الرئاسة

في مشهد حضاري، اصطف المئات من الناخبين أمام مقر لجانهم الانتخابية بمدارس الساحل وشبرا مصر، لليوم الثاني على التوالي حرصًا منهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

أكّد عدد من الناخبين، الذين يدلون بأصواتهم في مدرسة شبرا الثانوية بنين، أنَّهم حرصوا على النزول منذ الصباح الباكر قبل فتح صناديق الاقتراع للتصويت، معتبرين ذلك واجب وطني ينبغي على كل مواطن محب لوطنه القيام به.

وحرص الناخبون، خلال حديثهم لـ«الوطن»، على دعوة جيرانهم وأصدقائهم للنزول والمشاركة حتى يرى العالم صورة مشرفة للمصريين وهم يمارسون الديمقراطية ويرسمون مستقبل بلدهم بأيديهم.