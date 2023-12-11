لو معاشك 1105 جنيهات هيبقى 1300.. كيف تحسب الزيادة الجديدة في 2024؟

يترقب أصحاب المعاشات نسبة الزيادة في المعاشات 2024 المقرر صرفها في يناير المقبل، وذلك وقفا لقانون المعاشات والتامينات، رقم 148 لسنة 2019 والذي يقر بزيادة سنوية في المعاشات بنسبة 15 %.

زيادة المعاشات 2024

وقال مجدي البدوي، رئيس اتحاد العمال، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2019، والذي ينص على زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15%، في يوم 30 يونيو من كل عام، على أن يتم صرف زيادة المعاشات الجديدة اعتبارًا من أول يوليو من كل عام، وعليه فمن المقرر أن تطبق زيادة المعاشات 2024 في 1 يوليو المقبل، ما لم يصدر قرار بتبكير موعد صرفها مثلما حدث هذا العام.

الزيادة الجديدة في معاشات 2024

أوضح رئيس اتحاد العمال أن وفقا لقانون 148 للمعاشات والتأمينات لسنة 2019 والذي أتاح زيادة المعاشات في بداية العام الجديد أي أنه من المقرر زيادة المعاشات 2024 في شهر يناير المقبل بنسبة 15%.

وتابع بأن زيادة المعاشات 2024 في يناير المقبل ترفع الحد الأدنى من المعاشات بنسبة 15 % أي أن من يقبض 1105 جنيهات (الحد الأدنى من المعاشات) يرتفع معاشه ليصبح 1300 بزيادة قدرها 195 جنيهًا، فيما يصبح معاش من يقبض 8720 (الحد الأقصى للمعاشات) يصبح معاشه في يناير 2024، 10 آلاف جنيهات بزيادة قدرها 1280 جنيهًا.

كانت الحكومة المصرية أقرت زيادة المعاشات 2023 بنسبة 15%، وتمّ صرفها في يوليو الماضي، قبل موعدها المقرر بـ3 أشهر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.