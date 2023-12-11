رئيس «زراعة النواب»: الشعب يقدر أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أنّ المشاهدات الأولية لليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، تشير إلى أن الشعب المصري واعٍ بأهمية المشاركة السياسية.

وقال رئيس اللجنة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ التصويت في الانتخابات الرئاسية حق دستوري وواجب وطني لكل مواطن يريد الاستقرار لهذا الوطن، لذلك علينا جميعا المشاركة والتوجه إلى اللجان الانتخابية للاقتراع.

وأوضح «الحصري»، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت دورا كبيرا في تنظيم العملية الانتخابية في مصر، فضلا عن توفير كل السبل أمام الناخبين للتعرف على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

وشهد اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية إقبالا كثيفا من المواطنين، وتستمر عملية التصويت اليوم وغدا من الساعة التاسعة صباحا والتاسعة مساء. ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية بواقع 11 ألفا و631 لجنة بواقع 9376 مركزا انتخابيا.