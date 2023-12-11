زلازل تضرب عدة مناطق حول العالم بينها جزر تونجا

ضربت 3 زلزال تراوحت قوتها بين 5.4 و6.1 درجة على مقياس ريختر، جزر تونجا وإندونيسيا، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلازل.

وضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، جزر تونجا بعمق 238 كيلومترًا، وعلى مسافة 152 كيلومترا من نيافو فافاو أكبر مدن الجزر الواقعة جنوب المحيط الهادي، وفقًا لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بابوا الإندونيسية

وفي إندونيسيا، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، منطقة ياهوكيمو في مقاطعة بابوا بإندونيسيا، ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية، فإن مركز الزلزال وقع على بعد 55 كيلومترا من شمال شرقي المنطقة، وعلى عمق 72 كيلومترا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وفي منطقة تيمور بإندونيسيا، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلومترات، وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إن الزلزال وقع عند خط عرض 8.20 درجة جنوباً، وخط طول 127.76 درجة شرقا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».