زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب إندونيسيا.. الجميع يفر إلى الشوارع

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب هالماهيرا بإندونيسيا.

وذكر مركز رصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 103 كيلومترات، ومركزه على بعد 108 كيلومترات شمال غرب تيرنات، إندونيسيا، و89 كيلومترا غرب توبيلو، إندونيسيا.

وذكر شهود أعيان لمركز رصد الزلازل، أن الزلزال قوي وطويل جدا، والجميع يفر إلى الشارع، كما يمكننا سماع صوت طقطقة الجدار، هذا الزلزال مجنون.

وقال آخر، خفيفة للغاية ومتدحرجة، مثل شخص يتحرك على السرير.