ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل مملكة تونجا اليوم الأحد، وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأشارت الهيئة الأمريكية، في بيانها، إلى أنّ مركز الهزات الأرضية وقع على بعد 270 كيلومترا جنوب مدينة نوكوألوفا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 22.4 ألف نسمة.

بؤرة الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات

وأضافت الهيئة الأمريكية، أنّ بؤرة الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، ولم تتم الإشارة إلى خطر حدوث تسونامي، وفق ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

يذكر أنّ مملكة تونجا، تضم 176 جزيرة متناثرة قرب خندق تونجا جنوب المحيط الهادئ، وتمتد المملكة على مسافة نحو 800 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب وتقع بين نيوزيلندا وهاواي.