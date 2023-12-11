إقبال كثيف في ثاني أيام انتخابات الرئاسة على لجان المنيل ومصر القديمة

طوابير وإقبال كثيف تشهده لجان منطقة مصر القديمة والمنيل، في عملية التصويت للانتخابات الرئاسية 2024 في ثاني الأيام، سيطرت عليها مظاهر عبرت عن الحب لمصر، واصطفاف الناخبين والناخبات بكثافة، منذ الساعات الأولى من الصباح، مع بدء عملية فتح اللجان للإدلاء بأصواتهم.

التصويت في مدرسة عمر بن العاص بمصر القديمة

مع استمرار التصويت، ما يزال المواطنون مستمرون في التوافد على لجان مصر القديمة، حاملين أعلام مصر، حيث شهدت المنطقة إقبالا كثيفا من المواطنين الناخبين في أجواء وطنية، ففي مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين، ظهر تجمع عدد من الناخبين على نغمات الأغاني الوطنية، منها «لو سألتك أنت مصري»، كان تفاعل الشباب، إذ قال طارق رزق، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنه لاخر أنفاسه سيظل يحب مصر.

التصويت في مدرسة الشهيد محمد جمال بالمنيل

شهدت مدرسة الشهيد طيار محمد جمال، بمنطقة المنيل، إقبالا كثيفا من قبل الناخبين في الساعات الأولى من ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت منذ أمس، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، حيث حرص عدد كبير من الشباب على الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، رافعين الأعلام المصرية، ويكسو ملامحهم الفخر والسعادة، للمشاركة في هذا العرس الانتخابي.

وقدم الشباب المتطوع في العملية الانتخابية مساعدات عديدة للناخبين خاصة كبار السن الذين حرصوا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، رغم الحالة الصحية التي كانوا يمرون بها، معبرين عن مدى امتنانهم للمساعدات التي يقدمها الشباب المتطوعين في اللجان، وأيضا المساعدات التي يقدمها رجال الشرطة.

طوابير أمام اللجان

وشهدت مدرسة أبو السعود الإبتدائية، إقبالًا كثيفًا من قبل الرجال عن السيدات، في منطقة مصر القديمة، بينما شهدت مدرسة حسن السويدي، في المنيل، إقبالا من قبل السيدات، وعبرت حسناء السيد، البالغة من العمر 70 عامًا، أنها تأتي كل سنة للانتخابات للادلاء بصوتها، وهو ما ستفعله ما دامت تتنفس، وفي مدرسة عين الصيرة الابتدائية، كان الإقبال فيها الأكثر من قبل الشباب، وحمل الأعلام كان المظهر الأكثر انتشارًا.