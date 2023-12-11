مذيعة «CBC سفرة» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

أدلت الإعلامية غادة جميل، مذيعة قناة CBC سفرة، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل لجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية المصرية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة» وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».