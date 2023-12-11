رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

مذيعة «CBC سفرة» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

كتب:

علي سمير
11:57 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
غادة جميل

غادة جميل

أدلت الإعلامية غادة جميل، مذيعة قناة CBC سفرة، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل لجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية المصرية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة» وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».

اقرأ المزيد:

طريقة الاستعلام عن أقرب لجنة وافدين للتصويت في الانتخابات الرئاسية

رئيس «زراعة النواب»: الشعب يقدر أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

توافد سيدات التجمع على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

لجنة الموازنة بـ«النواب» تشيد بأجواء الانتخابات الرئاسية: مشاهد غير مسبوقة
بقلم علي سمير