كعكة «توم كروز» هدية عيد الميلاد لنجوم هوليوود.. ما القصة؟

بدأ النجوم والعاملون في مختلف المجالات الفنية في هوليوود تلقي الكعكة التي يرسلها النجم توم كروز للعاملين في المجال الفني بمناسبة أعياد الميلاد، والتي أصبحت بمثابة تقليدا سنويا، نشر الناقد والكاتب نيك دي سيملين صورة لكعكة جوز الهند التي وصلته من النجم السينمائي، عبر حسابه على «X»، معلقا: «يوم مجيد، مع وصول كعكة توم كروز الأسطورية.. شكر لك توم».

كما نشرت الكاتبة جين كروثر، صورة للكعكة التي تلقتها من توم كروز، عبر حسابها على «X»، معلقة: «لا أحب أعياد الميلاد حتى تظهر كعكة توم كروز.. شكرا لتسليط الضوء على هذا الموسم»، كما تباهى الكاتب جيمس داير بحصوله على كعكة هذا العام، بعد ما نشر صورتها مصحوبة بتعليق: «لقد وصلت كعكعة عيد الميلاد السنوية لتوز كروز، وأنا بالفعل على عمق شريحتين من الانتهاء منها، ربما سأندم قريبا على هذا، ولكن هذا الوقت لم يحن بعد»، وفقا لما نشره موقع «NME».

على مدار 10 سنوات كاملة اعتمد النجم توم كروز تقليدا سنويا يقوم من خلاله بإرسال كعكة الشوكولاتة البيضاء وجوز الهند من مخبز «دوان» في وودلاند هيلز، كاليفورنيا، والتي يصل ثمنها لـ 125 دولار، للعديد من أصدقائه وزملائه النجوم في بداية موسم عطلات عيد الميلاد، يشترى «كروز» المئات من تلك الكعكات، وقام بتغليفها في عبوات احتفالية مع ملاحظة شخصية مكتوبة بخط اليد، ويرسلها إلى أصدقائه لنشر بهجة العيد، حتى أنه يقوم بشحن الكعك عبر طائرته الخاصة إلى الأصدقاء الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة.

وقع توم كروز في حب الكعكة بعد ما قدمتها له للمرة الأولى ديان كيتون، عندما كانت تصور فيلم «Mad Money» عام 2008 مع زوجته آنذاك كاتي هولمز.

نجوم حصلوا على كعكة توم كروز لـ عيد الميلاد

شملت قائمة النجوم الذين حصلوا على كعكة «كروز»: جيمي فالون، توم هانكس، أنجيلا باسيت وجون هام، إيل وداكوتا فانينج، مايلز تيلر، كوبي سمولدرز، وبروك شيلدز قبل أن يدم الخلاف بينهما بالإضافة إلى كيرستن دونست، حتى أن «دونست» قالت في مقابلة عام 2016 مع جراهام نورتون، إنها واحدة من أفضل الكعك التي تناولتها على الإطلاق.