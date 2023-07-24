توم كروز في أزمة بسبب «Barbie» و«Oppenheimer»

أزمة جديدة يواجهها النجم الأمريكي توم كروز، الذي يُنسب إليه الفضل في إنقاذ شباك التذاكر العام الماضي بعد طرح فيلم «Top Gun: Maverick» الذي حقق 1.5 مليار دولار من مبيعات التذاكر العالمية، ولكنه يحاول الآن النجاة بفيلمه «7 Mission Impossible» من تأثير اجتاح فيلمي «Barbie» و«Oppenheimer» شباك التذاكر.

انخفضت إيرادات فيلم «7 Mission Impossible» بنسبة 64 %، حيث حقق فيلم 19.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثانية عندما واجه «Barbie» و«Oppenheimer»، اللذان كانا بمثابة ظاهرة ثقافية ودفعا شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ارتفاعات تاريخية، كانت الإيرادات في عطلة نهاية الأسبوع من 21 إلى 23 يوليو رابع أكبر إيرادات في تاريخ السينما الأمريكية على الإطلاق، حيث سجل «Barbie» إيرادات 155 مليون دولار، يليه ««Oppenheimer» بـ 80 مليون دولار، وفقا لموقع «هوليوود ريبورتر».

«Mission: Impossible 7» يحقق 370 مليون دولار

واستطاع الجزء السابع من سلسلة «Mission: Impossible» في تحقيق إيرادات محلية بلغت 118.8 مليون دولار منذ طرحه في 12 يوليو الجاري، ولكنه حقق نسبة أكبر من من الإيرادات في السوق الخارجي بـ 252 مليون دولار، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم لـ 370 مليون دولار، والذي تكلف إنتاجه ما يقرب من 300 مليون دولار، وشهد تأجيل إصداره عدة مرات بسبب جائحة كورونا.

مراقب شباك التذاكر: Oppenheimer سحب الجمهور من Mission: Impossible 7

وعلق أحد مراقبي شباك التذاكر الأمريكي، على الوضع الحالي قائلا: «استولى باربنهايمر على جمهور فيلم توم كروز في نهاية هذا الأسبوع، حيث سحب أوبنهايمر الذكور الأكبر سنًا بعيدًا عن (Mission: Impossible) ليس هذا فقط ، ولكن فيلم (Sound of Freedom) هو قوة غير متوقعة لم يحسب لها حساب ويقدم منافسة من مصدر غير متوقع».

وصعد فيلم «Sound of Freedom» بشكل مفاجئ في شباك التذاكر الأمريكي محققا إيرادات تفوقت على «7 Mission Impossible».