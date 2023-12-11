رئيس نادي الزمالك يدلي بصوته في الانتخابات داخل مدرسة أحمد مسعد بأكتوبر

أدلى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل اللجنة رقم 8 بمدرسة الشهيد أحمد محمد مسعد، بمنطقة الحي السادس في مدينة 6 أكتوبر، في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

وقال لبيب لـ«الوطن»، إنّه يجب على الجميع خاصة الشباب المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 وتلبية نداء الوطن، وأن نثبت للعالم كله أنّنا على قلب رجل واحد وأنّنا صناع قرارانا.

وتابع أنّ الانتخابات لا تختلف عن الأعوام الماضية، وهناك مشاركة فعالة وحقيقة نشهدها يوما بعد يوم.

وطمأن لبيب، جمهور نادي الزمالك، بقدرة مجلس إدارة النادي على حل المشكلات التي تواجه النادي خاصة فريق الكرة الأول للنادي، موكدا أنّ العمل جار ليل نهار للنهوض بالقلعة البيضاء.