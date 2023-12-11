محافظ أسيوط: إقبال كثيف على اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المحافظة شهدت مسيرات حاشدة من قبل المواطنين، للتعبير عن سعادتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية؛ إذ شهدت عددا من الشوارع خروج مسيرات ضخمة بأعداد كبيرة من المواطنين، تجوب الشوارع والميادين، حاملين أعلام الدولة المصرية، ومرددين الهتافات والأغاني الوطنية، للتعبير عن سعادتهم بالمشاركة.

توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مقار اللجان الانتخابية

وأشار محافظ أسيوط، إلى توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مقار اللجان الانتخابية، بالقرى والمراكز والأحياء، للإدلاء بأصواتهم.

وأكد اللواء عصام سعد، انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، دون أي معوقات، مشيرا إلى أنه تابع من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، اليوم الاثنين، فتح جميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، في تمام التاسعة صباحا.

تخصيص لجان للوافدين

ولفت «سعد» إلى أنه جرى تخصيص لجان للوافدين، لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم في نطاق المحافظة، وتسهيلا عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة في مدينة أسيوط الجديدة، وأخرى بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب، وثالثة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق، ومثلها بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم في مركز منفلوط.