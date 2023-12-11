 «المصري للدراسات»: انتظام عملية التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريره الثالث عن متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 في مستهل اليوم الثاني للتصويت، مؤكدا انتظام سير العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع التي تابعها الفريق الميداني التابع للمركز، حيث انتظم عمل اللجان في موعدها المحدد لبدء عملية الاقتراع على مستوى محافظات الجمهورية.

وتضمن التقرير مشاهدات عن المشاركة الكثيفة من الناخبين في التصويت بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية، كما تضمنت المشاهدات استمرار مشاركة الشباب الكثيفة في عدد كبير من مراكز الاقتراع، إضافة إلى المشاركة النسائية الحاشدة في أغلب المقرات الانتخابية التي تسير على نهج اليوم الأول الذي شهد حضورا كثيفا في معظم اللجان.

وأكد التقرير، الذي سلم المركز نسخة منه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ الخروج الكبير للمصريين بهذا الشكل وبعد 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، تأكيد على حالة الاستقرار السياسي والمجتمعي التي تعيشها مصر بعد سنوات من مواجهة تحديات ومخاطر لم تشهدها من قبل.

ونوه التقرير بأنّ فريقه الميداني لم يلحظ أي أنشطة مخالفة لإجراءات العملية الانتخابية، موجّها الشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على تعاملها مع أي مشاكل تظهر وجهودها في حلها في حينها.

يذكر أنّ المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مؤسسة بحثية مستقلة تأسس عام 2018 بغرض تقديم رؤى وأطروحات حول الشأن الداخلي والعلاقات الخارجية والدولية لإثراء النقاش العام، وتقديم الخدمات البحثية، وتقييم السياسات العامة في داخل الدولة المصرية وخارجها.