مدير المركز المصري للفكر لقناة القاهرة الإخبارية: 30 يونيو أصابت تنظيم الإخوان بشروخ عميقة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر، إن التنظيم الدولي للإخوان ارتبط والتصق بالتنظيم في مصر بشكل كبير، وهو ما جعل الهزة الكبيرة التي تعرض لها الفرع المصري في ثورة 30 يونيو 2013، تصيب التنظيم الدولي بهزة عميقة جدا لم يتعرض لها من قبل.

وأضاف «عكاشة» خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «ثورة 30 يونيو تسببت في الكشف الكامل للتنظيم، وفي عقود سابقة كانت هناك ضربات من قبل الدولة، وكانت هناك ضربات أمنية إلى حد ما، وصولا إلى مشكلات لها علاقة بالشتات».

وتابع: «خطة الإخوان كانت تسير على نسق الاستمرار في مصر والاستحواذ على دولة كبرى كالدولة المصرية، وكل الأفرع كانت مسخرة للاستيلاء على مصر، لكن الهزة والشروخ العميقة التي أصابت التنظيم الدولي بدأت من القاهرة في 30 يونيو 2013، وامتدت على مدار عقد كامل، وما زالت هذه الشروخ تضرب جنبات هذا التنظيم بقوة».