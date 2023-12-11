أطول طابور في إمبابة ومسيرة بالمهندسين.. السيدات يشجعن المواطنين على التصويت

شهدت مدرسة أحمد عرابي الابتدائية بمنطقة إمبابة، أطول طابور نسائي؛ للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024.

وظهرت كل سيدة تحمل علم مصر كنوع من الحب والانتماء لبلادهم، ومدى حرصهم على المشاركة.

وفي منطقة المهندسين بالجيزة، قادت عدد من السيدات مسيرة بأعلام مصر أمام إحدى اللجان الانتخابية، وتحديدا أمام مدرسة الأوقاف الثانوية، مرددات النشيد الوطني للجمهورية مصر العربية.

وتجولت السيدات في عدد من شوارع المهندسين لحث المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واحتفلن على أنغام «نادي على الصعيدي» لحسين الجسمي، وسط إطلاق الزغاريد والأناشيد الوطنية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».