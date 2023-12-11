عضو «التنسيقية»: مشاركة الشباب بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024 

قال الدكتور محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ اللجان الانتخابية في اليوم الأول والثاني شهدت تواجدًا ملحوظًا للشباب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف «محرم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «CBC»، أن ذلك يعد مؤشر جيد جدًا، فالشباب يمثلون نسبة كبيرة من المجتمع، وهم أمل مصر في الجمهورية الجديدة.

بناء الجمهورية الجديدة

وتابع: «وجود شباب لديه هذا الوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، خطوة جيدة جدا على طريق بناء الجمهورية الجديدة».

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، رقما يمكن للناخبين الاستفسار أو الشكوى من خلاله، عبر منشور بصفحتها الرسمية على فيس بوك.

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 19826، حيث يمكن للناخبين الاتصال عليه للاستفسار والشكاوي.