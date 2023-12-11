رئيس «أزهرية سوهاج»: نسبة الإقبال على لجان الانتخابات تؤكد وعي المواطنين

اطمئن الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية بمحافظة سوهاج، على توافر الخدمات اللازمة كافة بداخل المعاهد، لسير العملية الانتخابية بانتظام، مشيدا بالإقبال على مراكز الاقتراع، موضحا أن نسبة التصويت الهائلة خلال الساعات الماضية، تنم عن وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة السياسية في بناء الوطن.

تفقد اللجان الانتخابية بسوهاج

وتفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، لجان الانتخابات الرئاسية بالمعاهد الأزهرية ببلصفورة وسوهاج.

وتابع «حمادي» لجان همام باشا الابتدائي، وبلصفورة الإعدادي الثانوي بنين، ورئاسة الوحدة المحلية لقرية بلصفورة، ولجان مجمع الإمام على بن أبى طالب النموذجي بسوهاج.

الانتخابات الرئاسية 2024 بسوهاج

وبدأت الانتخابات الرئاسية 2024، في سوهاج أمس، بـ18 لجنة عامة و675 لجنة فرعية، بينها 9 لجان للوافدين بمختلف مراكز المحافظة، وتستمر حتى غدا الثلاثاء.