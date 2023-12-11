انتخابات الرئاسة 2024.. تعرف على مواعيد الفرز وإعلان النتيجة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن مواعيد الفرز وإعلان النتيجة الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024، والتي تُجري حاليًا في كافة محافظات الجمهورية.

انتخابات الرئاسة 2024.. مواعيد الفرز وإعلان النتيجة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد انتخابات الرئاسة 2024 والتي بدأت يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري وتستمر حتي الثلاثاء 12 من ذات الشهر، فضلًا عن أن مواعيد الفرز سيكون غدًا بعد انتهاء التصويت في تمام الساعة التاسعة مساءًا، والنتيجة سيتم إعلانها يوم 18 ديسمبر حسب ما حددت الهيئة.

وتُجري حاليًا عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت منذ أمس وتستمر حتي الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، وتبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتي التاسعة مساءًا.

وتجري الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات،عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول علي ايقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين علي الوافد الذهاب اليها.