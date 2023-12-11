ساعة كاملة.. موعد توقف التصويت مؤقتا في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد توقف التصويت مؤقتًا في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية لراحة القضاة، وذلك وسط تساؤل عدد من المواطنين عن موعدها.

ساعة راحة للقضاة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الساعة الثالثة عصر اليوم راحة للقضاة المشرفين على عملية الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن تستمر الراحة من الساعة الـ3 وحتي الرابعة عصرًا.

وشهد اليوم الأول من إجراء الانتخابات الرئاسية أمس الأحد 10 ديسمبر إقبالًا كثيفًا من المواطنين وسط تواجد أمني مُكثف لتأمين العملية الانتخابية.

كما تُجري الهيئة الوطنية للانتخابات، تسهيلات كبيرة للناخبين من ذوي الإعاقة البصرية لأول مرة في تاريخ الانتخابات، حيث استحدثت الهيئة بطاقات برايل لذوي الهمم حرصاً منها علي مشاركة كل طوائف المجتمع في الانتخابات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة، بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول علي أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، على أن يختار الوافد المحافظة التابع لها، ثم تظهر لجنته الانتخابية.