«الوطنية للانتخابات»: «لجنة 37» في شبرا الخيمة لم تفتح أبوابها بسبب وعكة صحية للقاضي

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّه جار متابعة اللجان وسير العملية الانتخابية في اليوم الثاني للتصويت، وسيتم متابعة اللجان والاطمئنان على فتح اللجان.

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال كلمته في مؤتمر صحفي قبل قليل للهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ اللجنة رقم 37 في قسم شبرا الخيمة ثان لم تفتح أبواها حتى الآن، بسبب وعكة صحية طارئة ألمت بالقاضي المسؤول عنها، وستكون آخر لجنة تفتح على مستوى الجمهورية.

وكان البنداري، أعلن أنّ رئيس اللجنة الفرعية رقم 37 في شبرا الخيمة، تعرض لوعكة صحية أثناء ذهابة إلى اللجنة، ما تسبب في تأخر فتح أبواب اللجنة أمام الناخبين.