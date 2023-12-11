استمرار إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد، إقبالا كبيرا من الناخبين، مع بدء عملية التصويت، وفتح باب الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 خلال اليوم الثاني.

وظهرت اللجان أكثر تنظيما، وتراص الناخبون بمحيطها استعدادا للإدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر، قبل فتح باب التصويت.

اقبال مشرف للشباب

وبمحيط المقار الانتخابية، ظهر إقبال مشرف للشباب وحضور لافت للمرأة، ويدلي أكثر من 533 ألف ناخب ببورسعيد بأصواتهم، موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد؛ إذ جرى إعداد وتجهيز 67 لجنة ومقرا انتخابيا لتفتح أبوابها أمام المواطنين، لاختيار من يمثلهم رئيسا للدولة المصرية، في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة لـ80 لجنة فرعية، و5 لجان للمغتربين.

محافظ بورسعيد يدلي بصوته

يذكر أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أدلى بصوته في لجنة بمقر مدرسة أم المؤمنين في حي الشرق، وحث أهالي المحافظة على النزول والمشاركة في الانتخابات، مؤكدا أن مصر تنادي على أبنائها، ويجب على كل مصري تلبية النداء.