محافظ بورسعيد: اليوم الأول للانتخابات شهد إقبالا كثيفا من المواطنين

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،اليوم، إن اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من المواطنين، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والظهور بصورة حضارية مشرفة، مؤكدا الاستعدادا لليوم الثاني «للانتخابات الرئاسية 2024».

المشاركة الإيجابية للمواطن

وأضاف محافظ بورسعيد، في بيان، أن الأجهزة التنفيذية والمعنية كثفت جهودها للظهور بصورة مشرفة خلال اليوم الأول من الإنتخابات الرئاسية 2024، وتجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، ولضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر، مؤكدا المشاركة الإيجابية للمواطن في العملية الانتخابية، التي تعكس مدى ثقافة ووعي الشعب المصري، وتدل على قوة وعظمة الدولة المصرية وقيادتها السياسية وأجهزتها الحكومية، لافتا إلى أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية أصيل للجميع، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته واختيار من يمثله للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.

رفع الإشغالات من محيط اللجان

ووجه محافظ بورسعيد ، رؤساء الأحياء والجهات المعنية القائمة على العملية الانتخابية، بالتنسيق المستمر فيما بينها، ومتابعة سير العملية الانتخابية خلال الأيام المقبلة، داخل المقار الانتخابية، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف، مع استمرار رفع جميع الإشغالات من محيط اللجان، وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، ورفع مستوى النظافة في محيط المقار الانتخابية، وفي الشوارع المؤدية من وإلى اللجان الانتخابية، وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بهذه الفعالية.